قطع إجازته .. مقاتلة إف-16 تعترض طائرة مدنية حلّقت فوق مقر إقامة ترامب

انطلقت طائرة إف-16 بعد أن اخترقت طائرة مدنية المجال الجوي بالقرب من كامب ديفيد خلال زيارة ترامب.

انطلقت طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) بعد رصد طائرة مدنية في المجال الجوي المحظور بالقرب من كامب ديفيد، وذلك بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودًا في الموقع يوم السبت.

وذكرت شبكة فوكس نيوز، أن الطائرة المقاتلة اعترضت الطائرة المدنية ورافقتها بأمان خارج المنطقة.

فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن ترامب كان تحت التهديد.



ترامب يقطع إجازته في كامب ديفيد



وأشار التقرير إلى أنه لا توجد صلة بين الحادث وقرار ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض قبل الموعد المحدد.

واختصر ترامب رحلته التي كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع إلى كامب ديفيد قبل يوم من موعدها، وعاد إلى واشنطن العاصمة مساء السبت.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مطار الإهليلج قبيل الساعة الثامنة مساءً، وفقًا لتقرير صحفي صادر عن البيت الأبيض . ونشر حساب البيت الأبيض الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لترامب وهو يغادر طائرة المارين ون.

لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري حول سبب عودة الرئيس المبكرة، وكان من المقرر أصلاً أن يغادر ترامب كامب ديفيد يوم الأحد.



تحذير أمني

يأتي عودة الرئيس إلى واشنطن العاصمة عقب تحذير أمني جديد أصدرته وزارة الخارجية يوم السبت. ونصحت الوزارة الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في السفر وسط هجمات جديدة يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان الوزارة: "هذا الصراع العسكري قابل للتصعيد بوتيرة سريعة، ينبغي على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، أما المسافرون من وإلى المنطقة فعليهم متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران".