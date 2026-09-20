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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسام حسن في انتظار 5 محترفين.. متى تكتمل صفوف منتخب مصر قبل ضربة بداية تصفيات أفريقيا؟

تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر
محمود أحمد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 وسط حالة من الترقب داخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن انتظارًا لاكتمال صفوف الفراعنة بانضمام جميع اللاعبين المحترفين إلى المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته في التصفيات أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه وهو ما يضع الجهاز الفني أمام فترة زمنية محدودة لتجهيز جميع عناصر القائمة والعمل على الاستقرار على التشكيل والخطة قبل ضربة البداية.

5 محترفين يؤجلون اكتمال صفوف الفراعنة

وضمت قائمة حسام حسن 9 لاعبين محترفين وصل بعضهم إلى القاهرة بالفعل بينما ينتظر الجهاز الفني انضمام 5 لاعبين آخرين بعد ارتباطهم بمباريات مع أنديتهم.

ويأتي على رأس المحترفين الذين يخوضون مباريات اليوم الأحد هيثم حسن الذي يشارك مع سيلتك أمام رينجرز في ديربي اسكتلندا على أن يتوجه إلى القاهرة عقب انتهاء ارتباطه مع ناديه.

كما يخوض محمد عبد المنعم مباراة مع نيس أمام ليل في الدوري الفرنسي بينما يرتبط حمدي فتحي بمواجهة الوكرة أمام السيلية في كأس نجوم قطر.

وفي الدوري الدنماركي يظهر إبراهيم عادل مع نورشيلاند أمام فيبورج بينما يخوض حسام عبد المجيد مواجهة لودوجوريتس أمام ليفسكي صوفيا في الدوري البلغاري.

وبذلك يصبح هؤلاء الخماسي آخر المنضمين إلى معسكر منتخب مصر حيث من المنتظر وصولهم تباعًا مساء الاثنين 21 سبتمبر وصباح الثلاثاء 22 سبتمبر ليكتمل قوام الفراعنة قبل مواجهة أنجولا بثلاثة أيام تقريبًا.

صلاح ومرموش وربيعة وحمزة سبقوا الوصول

في المقابل أنهى عدد من المحترفين ارتباطاتهم مع أنديتهم مبكرًا وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة وحمزة عبد الكريم وهو ما منح الجهاز الفني فرصة أكبر للاستفادة من وجودهم داخل المعسكر والعمل على تجهيزهم للمباراة الأولى.

ويعكف حسام حسن خلال الفترة الحالية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية في محاولة للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية التصفيات.

مران الفراعنة.. تجهيزات مكثفة قبل أنجولا

وكان منتخب مصر قد واصل تدريباته مساء السبت بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر وسط تركيز من الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية.

وشهد المران تطبيق عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم بتقسيمة حرص خلالها الجهاز الفني على متابعة مدى استيعاب اللاعبين للتعليمات والخطة التي يسعى إلى تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في المران كل من مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو ومحمود صابر وكريم حافظ ومهند لاشين وطارق علاء.

ومن المقرر أن يواصل الفراعنة تدريباتهم مساء اليوم الأحد في التاسعة مساءً على الملعب نفسه قبل اكتمال وصول باقي عناصر القائمة.

72 ساعة تقريبًا تفصل اكتمال الصفوف عن المباراة

ويعني وصول آخر المحترفين صباح الثلاثاء أن حسام حسن سيحصل على فترة قصيرة للغاية للعمل بالقائمة كاملة قبل مواجهة أنجولا المقررة مساء الجمعة 25 سبتمبر.

وتكمن أهمية هذه الفترة في أن الجهاز الفني لن يكون مطالبًا فقط بالتدريب البدني وإنما سيعمل خلالها على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي وتجهيز اللاعبين الذين خاضوا مباريات مع أنديتهم قبل السفر فضلًا عن تحديد أدوار العناصر الجديدة داخل طريقة اللعب.

وتأتي مواجهة أنجولا في افتتاح مشوار مصر بالتصفيات وهو ما يجعل البداية محور اهتمام الجهاز الفني خاصة أن المنتخب يسعى لحصد أول ثلاث نقاط قبل المواجهة التالية أمام جنوب السودان.

استاد القاهرة يستعد لاستقبال الفراعنة

وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا في إطار الاستعداد لاستقبال الجماهير في استاد القاهرة.

ويلتقي الفراعنة مع أنجولا يوم 25 سبتمبر في العاشرة مساءً ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما يخوض المنتخب مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل في التوقيت نفسه وعلى الملعب ذاته.

وحدد اتحاد الكرة أسعار التذاكر بـ20 جنيهًا للدرجة الثالثة و50 جنيهًا للدرجة الثانية و150 جنيهًا للدرجة الأولى فيما تبلغ قيمة تذكرة المقصورة الرئيسية 300 جنيه.

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