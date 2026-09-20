محافظ الدقهلية يتفقد عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة ويوجه بسرعة توفير أي نواقص

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي، لمتابعة انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين.

محافظ الدقهلية: التأكد من توافر الأدوية وصرفها للمواطنين بصورة منتظمة

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها.

وتابع محافظ الدقهلية سير العمل داخل العيادات، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، كما راجع موقف توافر الأدوية وآليات صرفها للمواطنين، مؤكدًا أن حصول المواطن على خدمة طبية مناسبة ودون معاناة يمثل أولوية أساسية في توفير الرعاية الصحية اللائقة.

محافظ الدقهلية: استمرار متابعة توفير الأدوية اللازمة في جميع عيادات التأمين

ووجه المحافظ، الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، باستمرار متابعة توفير الأدوية اللازمة في جميع عيادات التأمين الصحي بنطاق المحافظة وسد العجز في أي نواقص، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى والمترددين، وعدم تأثر الخدمة الطبية لجميع المرضى والمترددين على جميع الأقسام.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.