قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيطاليا: انتشار واسع لفيروس غرب النيل عبر البعوض مع ارتفاع درجات الحرارة
عودة فاتن الحلو لـ دار كبار الفنانين بعد خروجها من المستشفى
700 جرام بودر.. تفاصيل محاكمة ربة منزل وشريكها بتهمة الاتجار بـ المخدرات
قطع إجازته .. مقاتلة إف-16 تعترض طائرة مدنية حلّقت فوق مقر إقامة ترامب
المدارس الثانوية تحذر:إنذارات بالفصل للطلاب المتغيبين بدون عذر طبي رسمي وموثق
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.. وهذه سعر الفراخ البيضاء الآن
بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان
وزير الأوقاف يوجه بزيادة الدفعة الأولى من القرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه
كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري.. 19 ميناءً تجاريًا و100 مليون متر للموانئ
شيكابالا يكشف كواليس أزمة الرواتب في الأهلي: إزاي تتعاقد مع لاعب جديد وتديله أكتر مني؟
ما هو اليمين الغموس وما كفارته؟ .. كلمة توقع قائلها في 3 مصائب فاحذرها
الأهلي يبدأ التحضير للقمة.. عموتة يقود المران ووائل جمعة ينسق لخوض وديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى ميلاد الشيخ شعبان الصياد.. محطات من حياته وقصة تنبؤ مصطفى إسماعيل بمستقبله

الشيخ شعبان الصياد
الشيخ شعبان الصياد
إيمان طلعت

تحل اليوم الأحد، الموافق 20 سبتمبر، ذكرى ميلاد الشيخ شعبان الصياد، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، والذي اشتهر بـ«فارس القرآن»، وفي السطور التالية نرصد أبرز المحطات في مسيرة الشيخ شعبان الصياد.

من هو الشيخ شعبان الصياد ؟

ولد الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في 20 سبتمبر 1940، ورحل في 29 يناير 1998، من مواليد قرية صراوة، مركز أشمون، محافظة المنوفية.

وهو أحد تلاميذ عملاق دولة التلاوة مصطفى إسماعيل، حفظ القرآن الكريم في عمر السابعة ودرس في كلية أصول الدين التابعة ل جامعة الأزهر، التحق بالإذاعة المصرية عام 1975، وسافر لإحياء ليالي شهر رمضان في العديد من الدول، وعين قارئاً لمسجد الشعراني في محافظة القاهرة.

والشيخ شعبان الصياد هو نجل الشيخ عبدالعزيز الصياد، الذي كان يشبهه البعض بصوت الشيخ محمد رفعت، الذي حصل على اعتماد إذاعة القرآن الكريم له ليكون أحد مقرئيها، لكن الخطاب وصل يوم وفاته عام 1944، حيث كان نجله شعبان الصياد وقتها يبلغ سنه 4 سنوات فقط والذى حصل على اعتماد الإذاعة المصرية عام 1975.

أقام شعبان الصياد خلال فترة دراسته في صحن الأزهر الشريف وله موقف يذكر مع أسطورة التلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي رآه نائما وهو يحتضن كتابا لأحد المواد التي كان سيمتحن فيها صبيحة اليوم التالي، فقال الشيخ لمن حوله "انظروا إلى هذا الشاب النائم أمامكم فإن له مستقبلاً عظيماً في دنيا التلاوة"، كما شهد له مرة أخرى في إحدى المناسبات حيث قال له الشيخ مصطفى إسماعيل "أنت تذكرني بشبابي"، و الشيخ شعبان حصل على الليسانس بدرجة جيد جداً في عام 1966 ورشح للعمل بالسلك الجامعي، ولكنه رفض حتى لا يعيقه العمل الجامعي عن رسالته التي يعشقها وهي تلاوة القرآن الكريم، فعمل مدرساً بمعهد سمنود الأزهري ثم بمعهد الباجور، قبل أن ينتقل للعمل بمديرية الأوقاف حتى وصل لدرجة وكيل وزارة.

وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن السابعة من عمره، وبعدما التحق بالمعهد الديني الإبتدائي كانوا يجعلونه يتلو بعض آيات الله في الفصل حتى ذاع صيته ليظهر في المناسبات العامة قبل أن يتم الثانية عشرة مقابل حصوله على عدة قروش، والتحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر شعبة العقيدة والفلسفة بعدما أتم الدراسة في الثانوية ومعهد منوف الأزهري بمحافظة المنوفية، وحصل على الليسانس بتقدير جيد جدًا.

مسيرة الشيخ شعبان الصياد مع القرآن الكريم

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمها فى التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات، مشددًا على أن اهتمام المصريين بالقراءة جاء كنتيجة جينات موجودة في شعب مصر، فجعلها فى مركز القيادة والريادة، مضيفا: "كل المسابقات العالمية بيجيبوا العلماء المصريين، وكل الإجازات من الهند إلى طنجة تجد المصريين فى هذه الإجازات".

وروى "جمعة" رحلة ومسيرة الشيخ شعبان الصياد مع القرآن الكريم، خلال برنامج "مصر دولة التلاوة"، :"لُقب بـ فارس القرآن وهو صاحب أشهر تلاوة للآية الكريمة { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا } في الإذاعة المصرية.. ولد عام 1940 وتوفي عام 1998.. ووالده قدم فى الإذاعة المصرية ونجح ابنه فمات في يوم إرسال الخطاب بالقبول فيها.. والده ترك بصمة القرآن فى ابنه شعبان".

وشدد عضو هيئة كبار العلماء: "الشيخ شعبان درس أصول الدين، وقوي صوته بالعلم.. وبذل مجهودا كبيرا في قراءة القرآن الكريم..وكان يسهر الليل يذاكر في المسجد عشان مفيش فى البيت كهرباء وفسيح ويستطيع الحفظ والمراجعة، والشيخ مصطفى إسماعيل دخل المسجد أثناء الفجر ووجد الشيخ شعبان ماسك الكتاب ونايم، وتنبأ له بأنه سيكون من كبار القراء بالدولة".

من هو الشيخ شعبان الصياد الشيخ شعبان الصياد شعبان الصياد مسيرة الشيخ شعبان الصياد مع القرآن الكريم فارس القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

الشيخ شعبان الصياد

في ذكرى ميلاد الشيخ شعبان الصياد.. محطات من حياته وقصة تنبؤ مصطفى إسماعيل بمستقبله

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع البحوث الإسلامية

غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد الملتقى السابع ضمن شُبُهات وردود حول لغة القرآن الكريم

داخل هلال برج الساعة.. أعلي مصلي في العالم موجود في مكة

داخل هلال برج الساعة.. أعلى مصلى في العالم موجود بمكة

بالصور

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد