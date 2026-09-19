إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي أمام بوابة جمصة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص،إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي أمام بوابة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي أمام بوابة جمصة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي أمام بوابة جمصة.

كدمات بالجسم وجروح بالوجه..أصابات متفرقة

انتقل ضباط المباحث وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود السعيد حسن، 20 عاما ، بجرح قطعي بالوجه والرقبة، وأحمد إيهاب طه، 20 عاما، بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى، ومحمد حماية السيد، 19 عاما، بسحجات بالجسم والوجه، وشاكر محمود فتحي، 40 عاما ، بسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.