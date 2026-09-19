الأهلي يجهز لضم مدافع أجنبي في يناير على حساب رضا سليم

يخطط مسؤولو النادي الأهلي لإجراء تغييرات على قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وفي مقدمتها رحيل المغربي رضا سليم، تمهيدًا لإبرام صفقة دفاعية أجنبية لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي

يأتي تحرك الأهلي في ظل إصابة عمرو الجزار، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة أمام ضرورة البحث عن بديل قادر على تعويض غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتدرس إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني موقف رضا سليم، في ظل الرغبة في الاستفادة من أحد المقاعد الخاصة باللاعبين الأجانب، على أن يتم توجيهها نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعمل مسؤولو القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية على تقييم احتياجات الفريق الفنية، إلى جانب متابعة عدد من المدافعين الأجانب تمهيدًا لاختيار الصفقة المناسبة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني والإمكانات المتاحة في سوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن مستقبل رضا سليم والصفقة الدفاعية الجديدة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل ارتباط القرار النهائي بالتقارير الفنية والطبية الخاصة بقائمة الفريق.

موعد مباراتي الأهلي وكيتارا الأوغندي في دور الـ32 بالكونفدرالية

في غضون ذلك يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أوقعت قرعة البطولة الفريق الأحمر في مواجهة كيتارا الأوغندي، في بداية مشواره بالمسابقة القارية.

وتقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في مباراة الذهاب، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل في أوغندا.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة الإياب أمام منافسه الأوغندي يوم 25 أكتوبر المقبل، على أن تقام المواجهة في القاهرة، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.