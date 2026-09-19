الزمالك يعلن رحيل بيزيرا غدًا.. 3ملايين دولار «كاش» ومليونا دولار على 12 شهرًا

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»، أن الإعلان الرسمي عن رحيل بيزيرا أصبح قريبًا، مشيرًا إلى أن الزمالك وشباب الأهلي دبي من المنتظر أن يعلنا غدًا السبت إتمام الاتفاق بشكل رسمي وانتقال اللاعب إلى النادي الإماراتي.

وأكد رمزي أن الاتفاق المالي بين الزمالك وشباب الأهلي دبي ينص على حصول النادي الأبيض على 3 ملايين دولار فور إتمام الصفقة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي، وقيمته مليونا دولار، على دفعات خلال 12 شهرًا.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك وضعت تصورًا للاستفادة من المقابل المالي للصفقة في التعامل مع عدد من الملفات المالية داخل النادي، وعلى رأسها مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف كريم رمزي أن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، والبالغة 3 ملايين دولار، سيتم توجيهها لسداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق، في إطار محاولات الإدارة لتقليل حجم المتأخرات المالية.

وأوضح أن المبالغ المقرر صرفها للاعبي الزمالك لن تقتصر على مستحقات الموسم الحالي فقط، بل ستشمل أيضًا جزءًا من المستحقات المتأخرة الخاصة بالموسم الماضي، بما يسهم في تخفيف الالتزامات المالية تجاه عناصر الفريق.

وكشف رمزي أن خطة الزمالك للاستفادة من عائد صفقة بيزيرا تشمل أيضًا لاعبي فرق الصالات، حيث سيتم تخصيص جزء من الأموال للمساهمة في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لديهم.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي إدارة الزمالك لاستغلال عائد الصفقة في حل عدد من الأزمات المالية، وسداد جانب من الالتزامات المستحقة على النادي في مختلف قطاعاته