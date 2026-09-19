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روجينا عن «البرنس»: كنت حاسة بقهر قبل العرض وربنا عوضني بحب الجمهور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روجينا عن «البرنس»: كنت حاسة بقهر قبل العرض وربنا عوضني بحب الجمهور

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
إسراء صبري

علقت الفنانة روجينا على تصريحات زوجها الفنان أشرف زكي بشأن عدم حصولها على حقها المادي والأدبي عن مشاركتها في مسلسل «البرنس»، مؤكدة أن نجاح الشخصية الجماهيري كان بمثابة تعويض كبير لها عن مشاعرها قبل عرض العمل.

وقالت روجينا، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «بس أخدت أهم حاجة حب الجمهور، وأخدت دور لسه معلم مع الناس، وبقول إن ربنا عوضني، ووقتها كنت حاسة بقهر قبل عرض المسلسل، ولكن عوض المسلسل كان كبير والشخصية عايشة بقالها 6 سنين».

وتحدثت عن شخصية «فدوى» التي جسدتها ضمن أحداث المسلسل، موضحة أنها كانت شخصية متعددة الجوانب، تجمع بين القوة والضعف والنعومة والقسوة، وهو ما جعلها قريبة من الجمهور.

وأضافت: «شخصية فدوى في مسلسل البرنس كانت شخصية براقة قوية وضعيفة وناعمة ومفترية، والناس بتحب كل الشخصيات اللي فيها تناقضات».

الفنانة روجينا الفنان أشرف زكي مسلسل «البرنس»

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