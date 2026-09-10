روجينا تبهر متابعيها بفستان لافت

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة روجينا

تألقت روجينا في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها وذوقها الأنيق في اختيار الأزياء.

انتعلت روجينا حذاء أنيق ذا كعب عالي كما تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت روجينا بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.