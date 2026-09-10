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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. سعر فستان بوسي في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل

بوسي
بوسي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة بوسي 

تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بنقوشات الورد الناعمة التي زادت من أناقتها.

قد حمل فستان بوسي في أحدث جلسة تصوير  House of CB  فيما بلغ سعره 13 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أكملت بوسي إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي إطلالة بوسي تفاصيل إطلالة بوسي

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