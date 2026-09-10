كارولين عزمى بإطلالة ملفتة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا

حرصت الفنانة كارولين عزمى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا.

تفاصيل إطلالة كارولين عزمى..

خطفت كارولين عزمى الأنظار بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الابيض الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

تزينت مي عمر بمجموعة من المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها مما كشف عن ذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها كعادتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.