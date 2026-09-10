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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول أسيست.. هيثم حسن يقود سيلتيك لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسكتلندي

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

قاد الدولي المصري هيثم حسن فريقه سيلتيك لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه سانت جونستون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «ماكديارميد بارك»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسكتلندي الممتاز.

وقدم هيثم حسن أول مساهمة تهديفية له بقميص سيلتيك، بعدما صنع هدف المباراة الوحيد الذي سجله الألماني ميكا باور في الدقيقة 51، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة خارج ملعبه.

هيثم حسن يصنع هدف فوز سيلتيك

وشارك هيثم حسن أساسيًا في تشكيل سيلتيك، وحظي بثقة المدير الفني مارتن أونيل، حيث ظهر بصورة مميزة على المستوى الهجومي، مستفيدًا من سرعته وتحركاته في الخط الأمامي.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح اللاعب المصري في صناعة هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني، بعدما أرسل تمريرة حاسمة إلى ميكا باور، الذي نجح في تحويلها إلى داخل الشباك عند الدقيقة 51.

وحافظ سيلتيك على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 ويواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة.

سيلتيك يعزز صدارته للدوري الإسكتلندي

ورفع سيلتيك رصيده إلى 18 نقطة ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي، موسعًا الفارق مع غريمه رينجرز صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد سانت جونستون عند 7 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

 

ويعد هذا الفوز محطة مهمة في بداية تجربة هيثم حسن مع سيلتيك، بعدما نجح اللاعب المصري في تسجيل أول مساهمة تهديفية له مع الفريق، بصناعة هدف الانتصار، ليؤكد قدرته على تقديم الإضافة الهجومية خلال مشواره الجديد في الدوري الإسكتلندي.

تشكيل سيلتيك أمام سانت جونستون

حراسة المرمى: جونستون.

خط الدفاع: دونوفان، تراستي، موراي، سكيلز.

خط الوسط: مكجريجور، باور، سورينسن.

خط الهجوم: هيثم حسن، تونكتكي، هوج.

سيلتيك هيثم حسن اخبار هيثم حسن

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