ناقد رياضي: إدارة الأهلي بتخضع لضغوط الجمهور خوفًا من الهجوم

أكد لطفي السقعان، الناقد الرياضي، أن الأهلي لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام المقاولون العرب، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال السقعان، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "الأهلي لم يظهر بالمستوى المطلوب منه أمام المقاولون في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في الدوري".

واختلف السعقان مع الرأي القائل إن عماد النحاس هو الأفضل للنادي الأهلي، موضحًا: "عماد النحاس جاي بعد حالة القرف اللي كانت عند اللاعيبة قبل مجيء النحاس، علشان كده اللاعيبة ساعدته يحقق الدوري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأندية الكبيرة بتخضع للجمهور بسبب السوشيال ميديا، رعبًا من طلبات الجمهور وخوفًا من الهجوم عليهم".