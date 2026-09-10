خالد جاد الله: لاعبو الأهلي بيفكروا في الفلوس.. وعموتة غير مبشر

قال خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، إن أداء النادي الأهلي غير مقنع أمام المقاولون العرب، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في الدوري.

وقال جاد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: "الأداء غير مقنع والمردود الفني غير مقنع، سواء فردي ولا أداء اللاعبين، والمدير الفني مش قادر يستقر على تشكيل ثابت، السبب مش هو، لكن دي بسبب مستوى اللاعيبة، مش عارف يثبت حد، فغير مقنع، وعلشان كده بيغير اللاعيبة، اللي موصلتش للأداء البدني للوقوف على التشكيل الأمثل".

وتابع جاد الله : "بن شرقي طول المباراة معملش أي شيء غير كورة واحدة فقط، زي زيزو بيلعب 90 دقيقة مش بفتكر له حاجة، ودي معظم لاعيبة الأهلي مش بتقدم شيء، لازم يطلع مهاراته".

وواصل جاد الله: "تغييرات عموتة متأخرة، فكان لابد من الدفع بحسين الشحات أساسي وليس بديلاً"، مؤكدًا أن اللاعيبة التي كانت موجودة في الملعب أمام المقاولون ليس لديهم حلول فردية، وفي نفس الوقت المستوى الجماعي ليس لديه حلول.

وأضاف خالد جاد الله، أن مركز الهجوم لدى الأهلي لديه مشاكل، وأن ثلاثي الفريق شبه بعض في المستوى، بخلاف مشاكل خط الدفاع، وأزمة تجديد عقد محمد هاني وهو فاقد تركيزه بخلاف بعض لاعبي الفريق فهما بيفكروا في الفلوس.

واختتم جاد الله حديثه قائلًا: "أنا شايف إن عموتة خير مبشر للنادي الأهلي، فنحكم عليه من شغله، فمن خلال شغله زيه زي اللاعيبة المحترفين اللي موجودين في الأهلي لم يقدموا الجديد، واضح الوقت هيطول لغاية لما بصماته تظهر مع الأهلي".