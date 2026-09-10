إصابة السائق ومساعده.. السكة الحديد تكشف آخر تطورات حادث قطار العياط

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا أشارت فيه إلى وقوع حادث تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة مركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الخميس الموافق، مما أسفر عن إصابة سائق قطار ومساعده وسقوط جرار وعربتين من أحد القطارين عن السكة.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك باقي العربات والدفع بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثار الواقعة وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة/السد العالي والعكس.

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسادة الركاب عن التأخيرات التي تطرأ على حركة بعض القطارات نتيجة انشغال الخطين.

وأكدت الهيئة بذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل وفقاً لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.