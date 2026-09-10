قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة السائق ومساعده.. السكة الحديد تكشف آخر تطورات حادث قطار العياط
أمير هشام: تصرف عموتة مع علي محمود لا يليق بحجم وقيمة الأهلي
وصلت الغردقة.. إيهاب فهمي يكشف تفاصيل حالة شيري عادل بعد تعرضها لحادث سير
نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط
زيلينسكي في جنازة ملك النرويج.. حضور رسمي يتحول إلى استجداء الدعم العسكري لأوكرانيا
الكارت الذهبي.. الأهلي يبلغ اتحاد الكرة بموقفه من المشاركة في السوبر المصري
الجميع أخطأ.. ماذا قال عموتة عن تعادل الأهلي أمام المقاولون بالدوري؟
بعد نجاتها من حادث.. رئيس مهرجان الغردقة: شيري عادل بخير وفي الطريق
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس
وعد جديد للاعبي الزمالك.. المستحقات المتأخرة خلال أسبوع
إيران تلوّح بـ«مفاجآت عسكرية» بعد ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي في جنازة ملك النرويج.. حضور رسمي يتحول إلى استجداء الدعم العسكري لأوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أثارت مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مراسم تشييع ملك النرويج هارالد الخامس، التي أقيمت في العاصمة أوسلو، جدلًا بشأن استغلال المناسبات الدولية لطرح احتياجات بلاده العسكرية، في وقت تواجه فيه أوكرانيا تصعيدًا مستمرًا في الحرب مع روسيا.

ووصل زيلينسكي إلى النرويج الثلاثاء 8 سبتمبر، للمشاركة في جنازة الملك الراحل، الذي توفي عن عمر ناهز 89 عامًا، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره. 

وأكدت رويترز أن المحادثات بين الجانبين ركزت على احتياجات أوكرانيا العاجلة من أنظمة الدفاع الجوي والدعم العسكري، إلى جانب سبل مساعدة كييف على مواجهة الهجمات الروسية خلال الشتاء المقبل، كما نقلت رويترز .

وخلال وجوده في النرويج، تحدث زيلينسكي كذلك عن أهمية استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، فيما ناقش مع مسؤولين وشركات مشاركة في مبادرة «فريا» الأوروبية المتعلقة بتطوير منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع حضور زيلينسكي مراسم الجنازة الرسمية للملك هارالد الخامس، التي شهدت مشاركة عدد كبير من قادة الدول وأفراد العائلات الملكية الأوروبية، بينهم ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، وولي عهد اليابان أكيشينو، وقادة من أكثر من 20 دولة، حسب اسوشيتدبرس الأمريكية.

وفي المقابل، انتقد موقع إخباري نرويجي، وفق ما نقلته تقارير عربية، ما اعتبره توظيفًا للزيارة في الضغط للحصول على مزيد من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما انعكس في عنوان صحفي حاد وصف زيلينسكي بأنه استغل أجواء العزاء لطلب الدعم.

إلا أن الوقائع المتاحة تشير إلى أن زيلينسكي لم يقتصر وجوده في أوسلو على المشاركة البروتوكولية في الجنازة، بل كانت له بالفعل لقاءات سياسية معلنة تناولت احتياجات بلاده الدفاعية.

 وفي الوقت نفسه، ظل حضوره جزءًا من مراسم رسمية جمعت مسؤولين وشخصيات دولية لتوديع الملك هارالد، الذي وُصف بأنه أحد أكثر ملوك النرويج شعبية، وفق الجارديان 

كما شهدت رحلة زيلينسكي إلى النرويج تطورًا أمنيًا لافتًا، بعدما أعلن رئيس الوزراء النرويجي أن طائرة الرئيس الأوكراني كادت تتعرض لاصطدام بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها مولدوفا. 

زيلينسكي اوكرانيا حرب روسيا روسيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

ألمانيا

تصعيد خطير.. ألمانيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو لوقفها فورًا

تجول نتنياهو في جبل الشيخ السورية

بعد تجول نتنياهو في جبل الشيخ السورية.. دمشق تطالب إسرائيل بالعودة إلى اتفاق 1974

ترامب

ترامب: مفاوضات مع إيران قد تحدث وما نقوم به يتجاوز الاتفاق النووي

بالصور

نرمين الفقي تخطف الأنظار فى مهرجان الفضائيات العربية

نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية

تحقيق أمريكي يضغط على تسلا.. مستقبل سايبركاب تحت الاختبار التنظيمي

Cybercab
Cybercab
Cybercab

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان وحسام حسن

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد