مي عمر تثير الجدل على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات.

تفاصيل إطلالة مى عمر..



خطفت مي عمر الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام باللونالبنى اللامع الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

تزينت مي عمر بمجموعة من المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها مما كشف عن ذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها كعادتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.