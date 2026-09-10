توقفت عن العمل.. موقع واللا: الطحالب المصرية تربك محطات تحلية المياه بإسرائيل

تواجه منظومة تحلية مياه البحر في إسرائيل اضطرابات واسعة، بعدما تسببت زيادة غير مسبوقة في عكارة مياه البحر المتوسط وانتشار الطحالب الدقيقة في تعطيل عدد من محطات التحلية الرئيسية على الساحل الإسرائيلي.



وبحسب تقارير إسرائيلية، توقفت عدة محطات عن العمل بصورة كاملة أو جزئية، من بينها محطات أشكلون وأشدود وسوريك وبالماتشيم، وسط مخاوف من انتقال موجة الطحالب شمالًا ووصولها إلى محطة الخضيرة، التي تمثل أحد المرافق الرئيسية في منظومة المياه الإسرائيلية.



وأرجعت مصادر إسرائيلية الظاهرة إلى طحالب دقيقة يُعتقد أنها وصلت من منطقة دلتا النيل، بعدما حملتها التيارات البحرية شرقًا عبر البحر المتوسط. وأوضح خبراء أن ارتفاع تركيز الطحالب والمواد العضوية في مياه البحر يمكن أن يؤدي إلى زيادة العكارة وإجهاد أنظمة المعالجة الأولية، فضلًا عن تراكم مواد على أغشية التناضح العكسي، بما يخفض كفاءة المحطات وقد يدفع إلى إيقافها لحماية معداتها.





وتعتمد إسرائيل بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها المائية، ما يجعل التوقف الواسع للمحطات مصدر ضغط على منظومة الإمداد، ودفع السلطات إلى الاعتماد بصورة أكبر على مخزون المياه الاستراتيجي ومصادر بديلة. كما لجأت سلطة المياه الإسرائيلية إلى إجراءات لمواجهة انتشار الطحالب قبالة السواحل، بينها رش مواد تحتوي على النحاس في محاولة للحد منها.



في المقابل، يشكك علماء في إمكانية الجزم بأن دلتا النيل هي المصدر المباشر للطحالب، مؤكدين أن إثبات ذلك يتطلب تحديد نوع الطحالب وتتبع مسارها البحري بأدلة علمية، خصوصًا أن تغير لون المياه يمكن أن ينتج أيضًا عن الرواسب والمواد العضوية والعوامل البحرية المختلفة.