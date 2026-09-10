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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاتها من حادث.. رئيس مهرجان الغردقة: شيري عادل بخير وفي الطريق

محمد الباسوسي - شيري عادل
محمد الباسوسي - شيري عادل
سعيد فراج

كشف السيناريت محمد الباسوسي -رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب- تفاصيل تعرض الفنانة شيري عادل، لحادث سير أثناء توجهها لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، المرتقب افتتاح دورته الرابعة صباح اليوم الخميس. 

وقال محمد الباسوسي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنانة شيري عادل، تعرضت بالفعل لحادث أثناء توجهها لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، إذ انفجر إطار سيارتها في منطقة رأس غارب، ولكن مرت بسلام ولم تصاب بأذى. 

وتابع محمد الباسوسي، أنه كان يجري بروفات حفل افتتاح مهرجان الغردقة في قصر الثقافة ووصله الخبر، وعلى الفور تواصل مع مدير المهرجان الكاتب الصحفي قدري الحجار، ومديرية أمن الغردقة التي تحركت على الفور لنقل السيارة والاطمئنان على سلامة شيري عادل. 

وحرص محمد الباسوسي على توجيه الشكر لمدير أمن الغردقة «اللواء أحمد عبد الله الشاذلي» ورجال الداخلية على الجهود المبذولة منهم في تأمين مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وتحركهم العاجل لإنقاذ الفنانة شيري عادل.

وأكد الباسوسي، أن شيري عادل، أوشكت على الوصول إلى فندق إقامتها بمهرجان الغردقة لسينما الشباب. 

تكريم شيري عادل

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب النجمة شيري عادل خلال حفل افتتاح دورته الرابعة، المقرر إقامته يوم 10 سبتمبر المقبل، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة التي تضم ما يقرب من 15 فيلمًا سينمائيًا، ونحو 40 عملًا دراميًا، إلى جانب تجاربها في المسرح والإذاعة.

يأتي تكريم شيري عادل في إطار حرص مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الاحتفاء بالتجارب الفنية المتميزة، وتقديم نماذج ملهمة للأجيال الجديدة من الفنانين، خاصة النجوم الذين بدأوا مشوارهم في سن مبكرة واستطاعوا أن يواصلوا حضورهم وتطورهم الفني عبر سنوات طويلة.

من جانبها، أعربت النجمة شيري عادل عن اعتزازها بهذا التكريم، مشددة على  أنها  تعتبره تكريمًا لأبناء وبنات جيلها الذين حالفهم الحظ بالعمل والظهور إلى جانب عدد من كبار وعظماء الوسط الفني.

وقالت "شيري ": إن تكريم الفنان بعد سنوات من العمل يمثل مسؤولية جديدة عليه، ويزيد من شغفه وحماسه لتقديم المزيد من الأعمال والأدوار، مشيرة إلى أنها منذ بدايتها الفنية تضع قناعة شخصية أساسية أمامها، وهي رفض تقديم أي شخصية لا تشعر بالاقتناع بها.

وأكدت على  أن اختيار الأدوار بالنسبة لها لا يعتمد فقط على مساحة الدور، وإنما على مدى قدرتها على تقديم شخصية مختلفة وإضافة شيء جديد إلى مسيرتها الفنية.

بدوره أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن تكريم شيري عادل يأتي باعتبارها واحدة من أبرز نجمات جيلها، مشيرًا إلى أن خطواتها الفنية اتسمت دائمًا بالتأني والثبات والحرص على اختيار الأعمال التي تضيف إلى رصيدها الفني.

وأوضح أن شيري عادل قدمت خلال مشوارها عددًا من البطولات السينمائية والدرامية، إلا أنها في كل تجربة كانت تؤكد أن قيمة العمل ورسالة الدور هما المعياران الأساسيان في اختياراتها، وهو ما منح تجربتها خصوصيتها وجعلها تحافظ على حضورها لدى الجمهور.

بدوره قال الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إن شيري عادل تمثل تجربة فنية خاصة، لأنها بدأت مشوارها في وقت مبكر، وأتيحت لها فرصة مهمة للوقوف أمام مجموعة من كبار نجوم الفن المصري، وهو ما منح تجربتها ثراءً كبيرًا وساعدها على اكتساب خبرات مهمة في مراحل مبكرة من مشوارها.

وأضاف" الحجار": أن  «شيري عادل كانت محظوظة بالوقوف أمام قامات فنية كبيرة مثل يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز ونور الشريف وغيرهم، لكنها لم تعتمد على هذا الحظ وحده، وإنما استطاعت أن تستفيد من هذه التجارب وأن تبني لنفسها شخصية فنية خاصة وحضورًا مميزًا».

وتابع: إن تكريم شيري عادل في مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو احتفاء بمسيرة فنية استطاعت أن تحافظ على حضورها ومحبة الجمهور، وفي الوقت نفسه رسالة إلى شباب المهرجان بأن الوقوف أمام الكبار فرصة مهمة، لكن الاستمرار والنجاح يحتاجان إلى الموهبة والعمل والاجتهاد وحسن الاختيار».

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