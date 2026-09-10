موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد أعمال الإنشاءات بموقف الأقاليم .. وتتابع اختبارات المتقدمين للتعاقد على وظائف امام وخطيب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الإنشاءات بموقف الأقاليم الجديد.... والتشطيبات النهائية بمشروع السكن الفندقي

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال مشروع إنشاء موقف سيارات الأجرة الإقليمي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي والإقليمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتبقية لتحديد مسارات دخول وخروج الحافلات، و استكمال الخدمات الخاصة بالموقف والتي تشمل كافيتريات و دورات مياه ومنطقة انتظار السيارات خارج الموقف، لتحقيق السيولة المرورية بالطريق المار أمام الموقف بعد الافتتاح الرسمي.

من ناحية أخرى، تفقدت المحافظ أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبنى (جريدة الجمهورية سابقًا) التي تنفذها مديرية الإسكان؛ لإنشاء مشروع سكن فندقي يضم ٦٩ غرفة بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية والمكاتب الإدارية، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم الموارد المحلية.

ووجهت مجدي بسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة لإنشاء سور و لاندسكيب ومنطقة أنشطة مفتوحة لخدمة المشروع وإتاحة خدمات متنوعة.

محافظ الوادى الجديد تتابع اختبارات المتقدمين للتعاقد على وظائف امام وخطيب ومدرس بمركز تنمية القدرات

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، انتظام سير أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظائف إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ضمن مسابقة التعاقد لعام 2026م، والتي تُجرى بالمركز الإقليمي لتنمية القدرات التابع لمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، على مدار يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة متقدمين من مختلف محافظات قطاع الصعيد، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

خلال جولتها، حرصت المحافظ على لقاء عدد من المتقدمين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعرف على مدى انتظام الإجراءات ومراحل الاختبار بما يشمل توفير بيئة اختبارية تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الإجراءات، موجهةً بمواصلة تكثيف جهود المتابعة ورفع معدلات الأداء والتنسيق بما يضمن حسن استقبال المتقدمين والالتزام بالضوابط المحددة، مع سرعة استكمال الأجهزة والمستلزمات الفنية اللازمة بالمركز، واستيفاء متطلبات التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

كما وجهت بضرورة استمرار العمل على تطوير بيئة العمل ورفع الجاهزية الفنية والتشغيلية للمركز، بما يعزز قدرته على استضافة وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية والبرامج التدريبية بكفاءة، ويدعم اضطلاعه بدوره الإقليمي في مجالات التقييم والتدريب وتنمية القدرات لمختلف الجهات والفئات المستفيدة بمحافظات قطاع الصعيد.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة وتجهيز المقر الدائم لجهاز شبكات المرافق... والموقع المقترح لإنشاء " مسجد مصر "

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتجهيز المقر الدائم لجهاز معلومات شبكات المرافق بالخارجة، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محمد عز مدير الجهاز، وذلك في إطار متابعة خطة المحافظة لتطوير مقار الجهات الخدمية ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات العمل.

واطلعت المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمقر، والتي تشمل أعمال تجهيز مكاتب خدمة العملاء و المكاتب الإدارية وغرف ال IT، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ورفع كفاءة مقر الضرائب العقارية الملحق بالمبنى؛ لتطوير المظهر الحضاري للمبنى بالكامل.

وأكدت أن تطوير مقر جهاز شبكات معلومات المرافق يأتي في إطار منظومة تحديث بيانات شبكات المرافق بالمحافظة، ودعم أعمال التخطيط والتنفيذ للمشروعات المختلفة.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي الموقع المقترح بحي البري؛ لإنشاء "مسجد مصر " أحد الصروح الدينية على مستوى الجمهورية والمزمع تنفيذه ليكون السادس من نوعه على مستوى المحافظات.