معدات ثقيلة تتدخل لرفع الجرار.. تفاصيل حادث القطار في العياط بالجيزة

شهد خط السكة الحديد بين قرية البليدة ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حادث انقلاب جرار قطار، وسط تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب جرار قطار أثناء سيره على خط السكة الحديد الرابط بين منطقتي البليدة والعياط، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث جارٍ التعامل مع آثار الانقلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتزامن مع الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع الجرار وإعادة تسيير حركة القطارات بالخط.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها بموقع الحادث، مع إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبيان ما أسفر عنه الحادث من خسائر أو إصابات.

وجارٍ استكمال أعمال التعامل مع الحادث ورفع آثاره، تمهيدًا لإعادة حركة السير على خط السكة الحديد إلى طبيعتها، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.