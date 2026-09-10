قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجميع أخطأ.. ماذا قال عموتة عن تعادل الأهلي أمام المقاولون بالدوري؟
بعد نجاتها من حادث.. رئيس مهرجان الغردقة: شيري عادل بخير وفي الطريق
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس
وعد جديد للاعبي الزمالك.. المستحقات المتأخرة خلال أسبوع
إيران تلوّح بـ«مفاجآت عسكرية» بعد ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط
كاوتش العربية ضرب.. شيري عادل تتعرض لحادث سير أثناء توجهها لمهرجان الغردقة
«أولي البأس».. جماعة غامضة في سوريا تثير جدلًا حول صلتها بحزب الله والإخوان
معدات ثقيلة تتدخل لرفع الجرار.. تفاصيل حادث القطار في العياط بالجيزة
إصابة شخصين في حادث انقلاب جرار قطار بين قرية البليدة والعياط
اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود
بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«أولي البأس».. جماعة غامضة في سوريا تثير جدلًا حول صلتها بحزب الله والإخوان

الإحتلال
الإحتلال
القسم الخارجي

أثار تقرير إعلامي إسرائيلي حديث اهتمامًا بجماعة مسلحة سورية تحمل اسم «جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس»، بعدما تبنت الجماعة عددًا من الهجمات ضد مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب سوريا، وسط مزاعم بشأن وجود صلات لها بشخصيات أو شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله اللبناني. 

وبحسب التحقيق الذي نشرته قناة «i24NEWS»، فإن الجماعة التي تنشط في مناطق من محافظتي درعا والقنيطرة، لا تزال تكتنفها حالة من الغموض، في ظل عدم توافر معلومات علنية كافية بشأن هيكلها التنظيمي أو مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها الإقليمية.

 وأشار التقرير إلى أن بعض المؤشرات، من بينها الخطاب السياسي والديني للجماعة وشعارها القريب من رموز استخدمها حزب الله، أثارت تساؤلات حول خلفياتها. 

وفي المقابل، تنفي «أولي البأس» ارتباطها بالإخوان المسلمين أو بأي محور خارجي، وتؤكد أن قرارها مستقل وأن نشاطها يستهدف مواجهة ما تصفه بالتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. 

كما أن المعطيات المتاحة لا تقدم، حتى الآن، دليلًا علنيًا حاسمًا على وجود قيادة مشتركة أو شراكة تنظيمية مكتملة بين الجماعة وحزب الله أو الإخوان المسلمين. 

وتعود بداية ظهور الجماعة إلى يناير 2025، عندما أعلنت عن نفسها تحت اسم «جبهة تحرير الجنوب»، قبل أن تغير اسمها لاحقًا إلى «جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس».

 ومنذ ذلك الحين أعلنت مسؤوليتها عن عمليات واشتباكات في جنوب سوريا، كان من بينها هجوم أعلنت عنه في أغسطس 2026 استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا غربي درعا. 

وتشير تحليلات سابقة إلى أن الغموض المحيط بالجماعة يجعل من الصعب تحديد طبيعتها أو الجهة التي تقف خلفها بشكل قاطع، فيما تظل فرضيات ارتباطها بقوى إقليمية محل جدل، دون أدلة علنية نهائية تحسم هذه المسألة. 

الاحتلال سوريا أولي الباس الاخوان حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان | هل قراءة القرآن حرفًا حرفًا خطأ؟.. وهل يجوز التصدّق بالطعام بنية توسيع الرزق؟.. كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة

عموتة

كيف تحرك الأهلي لكشف «أكاذيب السوشيال ميديا» في أزمة عموتة وطاهر؟

بيزيرا

47 مباراة و20 مساهمة.. ماذا قدم خوان بيزيرا قبل الرحيل عن الزمالك؟

بالصور

نرمين الفقي تخطف الأنظار فى مهرجان الفضائيات العربية

نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية

تحقيق أمريكي يضغط على تسلا.. مستقبل سايبركاب تحت الاختبار التنظيمي

Cybercab
Cybercab
Cybercab

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان وحسام حسن

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد