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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 9-9-2026، مقابل الجنيه في البنوك.

البنك الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.  

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الاسكندرية  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.  

  سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.  

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

   سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك نكست 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في المصرف العربي 51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.   

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.   

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قناة السويس  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في المصرف المتحد  51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

 

  سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البركة   51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.           

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