تحقيق أمريكي يضغط على تسلا.. مستقبل سايبركاب تحت الاختبار التنظيمي

تعرضت أسهم شركة تسلا لضغوط في الأسواق العالمية، بعدما فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تحقيق رقابي يتعلق بأنظمة السلامة في سيارات الأجرة ذاتية القيادة Cybercab.

وتراجعت أسهم الشركة بنحو 6% عقب الكشف عن التحرك التنظيمي، في وقت تراهن فيه تسلا بقوة على مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة باعتباره أحد أبرز محاور خطتها المستقبلية للنمو.

ويكتسب التحقيق أهمية خاصة بسبب التصميم غير التقليدي لسيارة Cybercab، التي تأتي بمقعدين فقط وتفتقر إلى عجلة قيادة ودواسات مكابح ومرايا تقليدية، ما يضع مستوى الاعتماد على أنظمة القيادة الذاتية تحت تدقيق مكثف.

ويركز الجانب التنظيمي على مدى قدرة الأنظمة البصرية والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على التعامل مع المواقف المرورية الطارئة، واتخاذ القرارات المناسبة دون تدخل بشري.

ويمثل هذا الملف تحدي مهم لتسلا، التي تسعى إلى توسيع خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة تجاري داخل المدن الأمريكية، إذ إن الحصول على الموافقات التنظيمية يمثل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى تشغيل الأسطول على نطاق واسع.

ويراقب المستثمرون نتائج المراجعات باهتمام، خاصة أن أي تأخير في الموافقات أو ظهور متطلبات إضافية للسلامة يمكن أن يؤثر على الجداول الزمنية المرتبطة بخطط الشركة في قطاع الروبوتاكسي.

وفي المقابل، تواصل تسلا تقديم البيانات الفنية والاختبارات للجهات المختصة بهدف إثبات قدرة منظومة القيادة الذاتية على العمل بصورة مستقرة وآمنة.

ولا تقتصر أهمية التحقيق على تسلا وحدها، إذ يمكن أن تسهم نتائجه في تشكيل قواعد تنظيمية أوسع للسيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، وربما تؤثر لاحقا في التشريعات والمعايير التي ستتبناها أسواق أخرى حول العالم.