تعرف على سعر ومواصفات هافال ‏V7‎‏ الجديدة في مصر

كشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية هافال عن السيارة الجديدة HAVAL V7 في السوق المصري، لتقدم إضافة جديدة إلى مجموعة العلامة تجمع بين التصميم الصندوقي الجريء الذي يحظى بشعبية متزايدة، والمساحات الرحبة، والتكنولوجيا المتقدمة، مع خيارين من منظومات الدفع الهجين لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

وتتوفر هافال V7 بنسختين؛ الأولى Hybrid بنظام دفع أمامي، والثانية Plug-in Hybrid بنظام دفع كلي للعجلات، حيث تجمع بين الراحة التي يحتاجها السائق والركاب في الاستخدام اليومي، والاستعداد لخوض مغامرات أكثر تنوعًا، مع مجموعة من التجهيزات والأنظمة التي تدعم تجربة القيادة على الطرق المختلفة وتمنح السائق قدرا أكبر من الثقة والتحكم عند مغادرة الطرق التقليدية.

ويبلغ طول السيارة 4.8 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.95 متر وارتفاعها إلى 1.822 متر، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.738 متر، بما يعزز من حضورها القوي ويوفر مساحة رحبة داخل المقصورة.

ولا يقتصر اتساع V7 على المقصورة فقط، إذ توفر مساحة تخزين في صندوق الأمتعة تتراوح بين 586 و1,404 لترات، وتأتي النسخة الهجينة HEV بنظام دفع أمامي، وتولد منظومتها قوة إجمالية تصل إلى 244 حصانًا وعزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر، مع محرك سعة 1.5 لتر تيربو وناقل حركة هجين مخصص DHT ثنائي السرعات، بما يساهم في تحقيق استجابة سلسة وأداء متوازن في مختلف ظروف القيادة.

أما نسخة Plug-in Hybrid فتقدم مستوى أعلى من الأداء والقدرات، مع نظام دفع كلي للعجلات وقوة إجمالية تبلغ 360 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 760 نيوتن متر متصل بناقل حركة هجين مخصص DHT رباعي السرعات، إلى جانب بطارية بسعة 27.54 كيلووات/ساعة.

وتعزز منظومة الدفع الكلي في النسخة الهجينة القابلة للشحن من قدرات السيارة على التعامل مع الطرق المتنوعة، بينما تأتي مزودة كذلك بقفل تفاضلي للمحور الخلفي، وهو أحد التجهيزات التي تدعم الأداء في ظروف القيادة الأكثر تحديا، وتمنح السيارة قدرة أكبر على التعامل مع الأسطح غير الممهدة والمسارات الوعرة والرحلات الصحراوية.

وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي McPherson وخلفي متعدد الوصلات Multi-Link، في توليفة تستهدف تحقيق توازن بين الراحة والثبات والتحكم، سواء أثناء القيادة اليومية على الطرق الممهدة أو خلال الرحلات التي تتطلب التعامل مع ظروف طريق أكثر تنوعًا.

داخل هافالV7، تحضر التكنولوجيا بوضوح دون أن تطغى على عناصر الراحة. وتضم المقصورة شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية كبيرة للمعلومات والترفيه قياس 15.6 بوصة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD.

وتعزز السيارة تجربة الركاب بتجهيزات تشمل مقاعد جلدية، ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا مع دعم قطني وخاصية الذاكرة، إلى جانب إمكانية التعديل الكهربائي لمقعد الراكب الأمامي. كما تأتي المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، مع عجلة قيادة مكسوة بالجلد وقابلة للتدفئة.

وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وفتحات تكييف خلفية، وسقفًا بانوراميًا، وإضاءة محيطية متعددة الألوان في الأمام والخلف، فضلًا عن زجاج أمامي وزجاج للأبواب الأمامية عازل للصوت، وستائر جانبية خلفية لمزيد من الخصوصية والراحة.

تدعم هافال V7 نظام التعرف على الأوامر الصوتية، إلى جانب الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay، وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي يضم 10 سماعات.

كما تشمل تجهيزاتها مثبت سرعة ذكي، واختيار أنماط القيادة، ومفتاحًا ذكيًا مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، والدخول دون مفتاح، وحساسات إضاءة أوتوماتيكية، بما يضيف المزيد من السهولة إلى تجربة الاستخدام اليومية.

تأتي هافال V7 مزودة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتوفر السيارة كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة مع خاصية الهيكل الشفاف، وهي ميزة تعزز من قدرة السائق على متابعة محيط السيارة بصورة أفضل، خصوصا عند المناورة والركن أو أثناء التعامل مع المسارات والطرق التي تتطلب رؤية أوضح للعوائق المحيطة بالسيارة، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية ونظام الركن التلقائي.

وفي جانب القيادة الذكية، تضم V7 مجموعة من أنظمة المساعدة المتقدمة، من بينها التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام تقليل مخاطر التصادم اللاحق، والتحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء داخل الحارة، ومساعد تغيير المسار، والتحذير من الاصطدام الخلفي، والتنبيه بحركة المرور المتقاطعة خلف السيارة مع المساعدة على الكبح، إلى جانب نظام اكتشاف نعاس السائق والتنبيه عند فتح الأبواب.

أما عن سعر السيارة Haval V7 ، فتاتي كالتالي :

- فئةHybrid بسعر 1,825,000 جنيه

‏- فئة‏ Plug-in hybrid ‏بسعر ‏‎‎2,100,000‎‎‏ جنيه ‏