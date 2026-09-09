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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية قرية طرنجة بريف القنيطرة

قصف بالمدفعية قرية طرنجة بريف القنيطرة
قصف بالمدفعية قرية طرنجة بريف القنيطرة
القسم الخارجي

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم، بالمدفعية أطراف قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، في أحدث تصعيد ميداني تشهده المنطقة الحدودية، وسط استمرار التحركات والتوغلات الإسرائيلية في عدد من مناطق المحافظة.

وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية قصفت أطراف القرية، دون أن تورد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء القصف. ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر المتصاعد في ريف القنيطرة، مع تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتشهد مناطق متفرقة من ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة تحركات ميدانية إسرائيلية شملت عمليات توغل ودهم وقصفًا مدفعيًا، فيما أفادت تقارير حديثة بتوغل دورية إسرائيلية في قرية طرنجة نفسها، بالتزامن مع حالة من التوتر بين السكان المحليين.

وكانت مناطق أخرى في ريف القنيطرة قد تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي، من بينها الرفيد، حيث أفادت تقارير بإطلاق سبع قذائف مدفعية على البلدة عقب عمليات توغل وتفتيش نفذتها القوات الإسرائيلية.

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر على الحدود السورية الإسرائيلية، بالتزامن مع تحركات إسرائيلية متكررة داخل المنطقة العازلة ومحيطها.

وتؤكد دمشق رفضها للتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وتطالب باحترام سيادتها ووحدة أراضيها والعودة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، باعتباره الإطار المنظم للوضع العسكري بين الجانبين.

ويظل الوضع في ريف القنيطرة مرشحًا لمزيد من التوتر، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية وعدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على تراجع التحركات الميدانية في الجنوب السوري.
 

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