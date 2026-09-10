قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام
محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
إسلام فتحي: تعاهدنا على الفوز أمام الأهلي.. ومحمد عبدالناصر ينتقل للأحمر في يناير
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم أمام المقاولون
زاهي حواس عن أصحاب نظرية «الفضائيين بنوا الأهرامات»: «سيبه يتكلم ويخرف.. ما عندكش دليل واحد»
توتر قرب مضيق هرمز.. دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران
وفاة ابنة السيناريست الراحل سعد الدين وهبة.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته
محمد بركات: عبدالله السعيد سيستعيد مستواه.. وغياب بيزيرا مؤثر على الزمالك
كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟
هل بنت كائنات فضائية الأهرامات؟.. زاهي حواس يكشف حقيقة بردية الفاتيكان
أحمد فتوح يكشف أسباب غيابه عن مباريات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن تبديل المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراة الفريق الأخيرة، إذا كان قرارًا فنيًا والمدرب مقتنعًا به، يمثل كارثة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان الوحيد الذي يمتلك حلولًا داخل الملعب.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "لو تبديل بن شرقي كان قرارًا فنيًا والمدرب مقتنعًا بذلك، فهذه كارثة، لأنه اللاعب الوحيد الذي كانت لديه حلول في الملعب، وكان يشكل خطورة ويمتلك اختراقات، كما أنه حصل على ضربة الجزاء".

وأضاف: "باقي اللاعبين كانوا خارج المستوى ولم يشكلوا خطورة، وزيزو يفقد قوته عندما يتواجد في مركز الجناح".

وتابع: "حسين الشحات كان يستحق الحصول على دقائق لعب أكثر، ونزوله في الدقيقة 85 يعني أنه لن يلمس الكرة سوى مرتين".

زيزو الاهلي بن شرقي الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

التمويل العقاري

رئيس اتحاد التمويل العقاري يطالب بإنشاء جهة رقابية لحماية حقوق المواطنين

الإيجار

محمد الكحكي: الإيجار المنتهي بالتملك أفضل حل للشباب غير القادر على شراء وحدة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا.. وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية

بالصور

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد