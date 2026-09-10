جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن تبديل المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراة الفريق الأخيرة، إذا كان قرارًا فنيًا والمدرب مقتنعًا به، يمثل كارثة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان الوحيد الذي يمتلك حلولًا داخل الملعب.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "لو تبديل بن شرقي كان قرارًا فنيًا والمدرب مقتنعًا بذلك، فهذه كارثة، لأنه اللاعب الوحيد الذي كانت لديه حلول في الملعب، وكان يشكل خطورة ويمتلك اختراقات، كما أنه حصل على ضربة الجزاء".

وأضاف: "باقي اللاعبين كانوا خارج المستوى ولم يشكلوا خطورة، وزيزو يفقد قوته عندما يتواجد في مركز الجناح".

وتابع: "حسين الشحات كان يستحق الحصول على دقائق لعب أكثر، ونزوله في الدقيقة 85 يعني أنه لن يلمس الكرة سوى مرتين".