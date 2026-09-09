1869 مواطنًا تلقوا الرعاية الطبية.. محافظ الغربية يؤكد استمرار القوافل المجانية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية العزيزية بمركز سمنود، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث استفاد منها 1869 مواطنًا، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على 1692 مترددًا، وإجراء 31 تحليل دم و21 تحليل طفيليات و28 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب 119 فحصًا ضمن مبادرة «افحص واطمن» للكشف المبكر.

توجيهات محافظ الغربية

كما تم صرف العلاج بالمجان لـ1492 مواطنًا، وإجراء خلع أسنان لـ18 حالة، وتنظيم 15 ندوة للتوعية الصحية استفاد منها 241 مواطنًا، فيما شارك 164 مواطنًا في استبيان قياس رضا المنتفعين.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز ومدن وقرى الغربية، مع إعطاء أولوية للقرى المستهدفة ضمن «حياة كريمة»، بما يخفف عن الأهالي مشقة الانتقال ويعزز حصولهم على الرعاية الصحية.