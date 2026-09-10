أحمد فتوح يكشف أسباب غيابه عن مباريات الزمالك الأخيرة

كشف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسباب غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة، موضحًا حقيقة ما تردّد بشأن وجود أزمة أو تمرد من جانبه خلال الفترة الماضية.

وجاءت تصريحات فتوح بشكل خاص عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، للرد على الأنباء التي أثيرت حول أسباب عدم ظهوره مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأوضح أحمد فتوح أنه تعرض لنزلة برد شديدة قبل نحو 6 أيام، وهو ما تسبب في ابتعاده عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن غيابه كان لأسباب صحية وليس بسبب أي خلاف مع الجهاز الفني أو إدارة النادي.

وقال «فتوح» إنه لم يتمكن من المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية طوال تلك الفترة، قبل أن يعود للمشاركة في مران الفريق الذي سبق مباراة أبو قير للأسمدة بيوم واحد فقط.

وأشار ظهير الزمالك إلى أن عودته للتدريبات لم تكن كافية لضمان جاهزيته للمشاركة في المباراة، خاصة بعدما تسبب الحذاء الجديد الذي اشتراه من أجل خوض اللقاء في شعوره بآلام شديدة في أصابع القدم.

وأضاف أن الألم الذي شعر به جعله غير قادر على الظهور بالمستوى المطلوب، ولذلك فضل عدم المشاركة في المباراة الأخيرة، خاصة أنه لم يكن جاهزًا من الناحية البدنية والفنية.

وأكد أحمد فتوح أنه تحدث مع الجهاز الفني للزمالك وطلب عدم التواجد في المباراة الأخيرة، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني تعامل مع طلبه بكل تقدير وتفهم موقفه.

وشدد اللاعب على أن كل ما حدث خلال الأسبوع الأخير يرتبط بهذه الظروف، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن تعمده الغياب أو افتعاله أزمة داخل الفريق.

واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يتمارض أو يتمرد على نادي الزمالك، موضحًا أن غيابه عن التدريبات والمباراة الأخيرة جاء نتيجة الظروف الصحية والآلام التي تعرض لها في أصابع القدم.

وأكد اللاعب أن ما حدث لا يتجاوز تلك التفاصيل، وأنه حريص على العودة للمشاركة مع الفريق فور استعادة جاهزيته الكاملة.