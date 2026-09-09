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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيضحكوا على الجماهير.. خالد طلعت يشن هجومًا على المتعصبين للأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علا محمد

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت طريقة تناول بعض الإعلاميين والصحفيين المنتمين إلى الأهلي والزمالك للحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن بعض التناول الإعلامي للحالات يأتي من منطلق الانتماء للنادي وليس بحثًا عن تقييم محايد.

وكانت مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة قد شهدت جدلًا تحكيميًا حول أكثر من لقطة، أبرزها مطالبة لاعبي الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط محمد شحاتة داخل منطقة جزاء أبو قير، إلى جانب مطالبة لاعبي أبو قير بركلة جزاء بعد تعرض أحد لاعبيه للشد من عمر جابر داخل منطقة جزاء الزمالك.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «من امبارح كل صحفيين وإعلاميين الأهلي بينزلوا لقطة شد عمر جابر لمهاجم أبو قير، وبيقولوا إن أبو قير كان ليه ضربة جزاء وإن الزمالك بيكسب بالظلم التحكيمي وإن الأهلي بيتظلم».

وأضاف: «وعلى الجانب الآخر كل صحفيين وإعلاميين الزمالك بينزلوا لقطة دفع محمد شحاتة، وبيقولوا إن الزمالك ليه ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب زي بتاعت أشرف بن شرقي أمام إنبي، وإن الزمالك بيتظلم تحكيميًا وإن الأهلي بيكسب الماتشات والبطولات بالحكام».

وأكد الناقد الرياضي أن وجهتي النظر، من وجهة نظره، تفتقدان للموضوعية، قائلًا: «على فكرة ولا دول حقانين ولا دول حقانين، والاتنين بيضحكوا على جماهير النادي اللي بينتموا ليه عشان الشير والترافيك وعشان متعصبين لناديهم».

وأوضح خالد طلعت أن بعض الإعلاميين يركزون باستمرار على الأخطاء التحكيمية التي تقع ضد أنديتهم أو تصب في مصلحة المنافس، بينما يتجاهلون الأخطاء التي قد تكون لصالح فريقهم.

وتابع: «بيركزوا دايمًا على الأخطاء اللي ضد ناديهم ولصالح المنافس، رغم إن فيه أخطاء كتيرة برضه لصالح ناديهم وضد المنافس، عمرهم ما بيذكروها مهما حصل ومهما كانت واضحة».

وأشار إلى أن الأخطاء التحكيمية أمر وارد في كرة القدم، ولا تقتصر على الدوري المصري، قائلًا: «أخطاء الحكام واردة وبتحصل في العالم كله».

واختتم خالد طلعت حديثه بتوجيه رسالة إلى الإعلام الرياضي، مؤكدًا أن تصوير الجماهير بأن التحكيم يتعمد ظلم أنديتها قد يؤدي إلى ترسيخ فكرة أن خسارة البطولات مرتبطة دائمًا بالأخطاء التحكيمية والتحيز للمنافس، قائلًا: «استقيموا يرحمكم الله».

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير التحكيمي محمد عادل أن قرار الحكم في واقعة شد عمر جابر لمهاجم أبو قير كان صحيحًا، معتبرًا أن المسك لم يكن مؤثرًا ولا يستوجب احتساب ركلة جزاء، بينما رأى أن محمد شحاتة كان يستحق ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من الخلف داخل منطقة الجزاء.

الناقد الرياضي خالد طلعت الزمالك الأهلي أبو قير للأسمدة إنبي

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