غزل المحلة يوجه الشكر لأحمد خطاب وجهازه المعاون بعد انتهاء مهمته

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر إلى أحمد خطاب، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه الفني المعاون، تقديرًا لما قدموه خلال الفترة الماضية التي تولوا خلالها قيادة الفريق.

وجاء قرار إدارة غزل المحلة في إطار تقديرها للجهود التي بذلها أحمد خطاب وجهازه المعاون مع الفريق، خاصة خلال الموسم الماضي، والذي شهد نجاح الجهاز الفني في تحقيق هدف مهم تمثل في ضمان استمرار الفريق ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يشيد بدور أحمد خطاب في بقاء الفريق بالدوري الممتاز

وأكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تقديره الكامل لما قدمه الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها المدرب مع الفريق شهدت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على مكانة النادي بين أندية الدوري الممتاز.

وشددت إدارة النادي على أن أحمد خطاب وجهازه المعاون كان لهم دور بارز في التعامل مع المنافسات والضغوط التي واجهها الفريق خلال الموسم الماضي، وصولًا إلى تأمين البقاء في بطولة الدوري الممتاز.

رسالة شكر وتقدير للجهاز الفني السابق

وحرص مجلس إدارة غزل المحلة على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى أحمد خطاب وأعضاء جهازه الفني المعاون، مؤكدًا اعتزازه بما قدموه للنادي خلال فترة توليهم المسؤولية.

وتمنى مجلس الإدارة للمدير الفني السابق وجهازه المعاون التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرتهم التدريبية المقبلة.

ويأتي توجيه الشكر لأحمد خطاب وجهازه المعاون في إطار استعدادات غزل المحلة للمرحلة الجديدة، ورغبة مجلس الإدارة في مواصلة العمل من أجل تطوير الفريق وتحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.