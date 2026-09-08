ما بين الاستمرار والرحيل.. إدارة غزل المحلة تحسم مصير أحمد خطاب

تسود حالة من الغضب العارم داخل الشارع الرياضي بمدينة المحلة، عقب خسارة غزل المحلة أمام البنك الأهلي، وسط مطالبات جماهيرية بإجراء تغييرات داخل الجهاز الفني للفريق، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت مدرجات استاد القاهرة هتافات حادة من جماهير غزل المحلة ضد مجلس إدارة النادي واللاعبين، مع مطالبات بضرورة رحيل الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب، وتعيين مدير فني جديد قادر على تحسين نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي تطور لافت، تواجد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق لأندية الأهلي والإسماعيلي والوداد المغربي، في مقصورة استاد القاهرة بين شوطي المباراة، من أجل متابعة اللقاء.

وكشف الاعلامي أحمد المصري أن وكيل أعمال جاريدو أكد وجود مفاوضات بالفعل مع المدرب الإسباني لتولي القيادة الفنية لغزل المحلة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لعقد جلسة حاسمة مع إدارة النادي خلال الـ48 ساعة المقبلة لحسم موقف المدرب من تولي المهمة.

وتحيط حالة من الغموض بمستقبل أحمد خطاب مع غزل المحلة، في ظل تراجع النتائج، خاصة بعد تأثر المدير الفني بشكل واضح عقب نهاية المباراة، وسط أنباء عن اتجاهه لتقديم استقالته من منصبه خلال الساعات المقبلة.

وتدرس إدارة غزل المحلة حاليًا سيناريوهين خلال الـ24 ساعة المقبلة؛ الأول يتمثل في رحيل أحمد خطاب، سواء بالإقالة أو الاستقالة، والتعاقد مع جاريدو لاستغلال فترة التوقف الدولي المقبلة في تجهيز الفريق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الإبقاء على خطاب مؤقتًا وقيادته للفريق خلال مواجهة الزمالك المقبلة، في ظل ضيق الوقت قبل المباراة.

ولم يلاحظ أحمد خطاب وجود جاريدو في مقصورة استاد القاهرة أثناء المباراة، بسبب تركيزه الكامل مع أحداث اللقاء، إلا أن خبر حضور المدرب الإسباني وصل إلى الجهاز الفني داخل غرفة الملابس عقب انتهاء المباراة، ما زاد من التكهنات حول مستقبل المدير الفني الحالي لغزل المحلة.