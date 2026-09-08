قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
الهباش لصدى البلد: أكبر تحدي يواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال.. وأكثر من 2700 أسرة فنيت تماما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز الأسماء المرشحة لتدريب غزل المحلة.. جاريدو في الصورة

جاريدو
جاريدو
عبدالله هشام

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس ظهور الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، في مدرجات استاد القاهرة، لمتابعة مواجهة البنك الأهلي أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح أضا، عبر برنامج«الماتش»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أحد وكلاء المدربين طرح اسم جاريدو على إدارة غزل المحلة لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لأحمد خطاب، في ظل تراجع النتائج خلال بداية الموسم.

وقال أضا إن حضور المدرب الإسباني للمباراة جاء بهدف متابعة الفريق على أرض الواقع وتقييم مستوى اللاعبين، لافتًا إلى أن جاريدو يعتزم أيضًا حضور مباراة غزل المحلة المقبلة أمام الزمالك، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن إمكانية قبول المهمة.

وأكد أن جاريدو سيحدد موقفه بعد استكمال متابعته للفريق، مشيرًا إلى أن قائمة المرشحين لا تقتصر على المدرب الإسباني، وتضم أيضًا عبد الحميد بسيوني، وهيثم شعبان، إلى جانب مدرب مغربي.

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة 

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، حقيقة وجود الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في مباراة غزل المحلة الأخيرة، خاصة بعد تزامن حضوره مع قرار إقالة المدير الفني للفريق.

وقالت ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن جاريدو موجود حاليًا في مصر لقضاء إجازة، وكان يفكر في حضور إحدى مباريات الدوري المصري لمتابعة الكرة المصرية.

وأوضحت أن جاريدو كان يخطط في البداية لحضور مباراة المصري، لكنه تراجع عن الفكرة بعدما علم بإقامتها في السويس، نظرًا لبعد المسافة، ليقرر في النهاية حضور مباراة غزل المحلة على استاد القاهرة باعتبارها الأقرب إليه.

وأشارت إلى أن جاريدو حصل على دعوة لحضور المباراة من المقصورة، إلا أن المكان الذي جلس فيه كان أقرب إلى جماهير غزل المحلة، وهو ما دفع البعض للربط بين وجوده في اللقاء والنادي، خاصة مع قرار إقالة المدير الفني للفريق في اليوم نفسه.

وأكدت ريهام حمدي أن التفكير في إقالة المدير الفني لغزل المحلة كان قائمًا منذ فترة، مشيرة إلى وجود 3 مدربين مرشحين بالفعل لتولي المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة لم يكن مرتبطًا بقرار إقالة المدير الفني أو بتولي المسئولية، موضحة أن المدرب الإسباني سيحضر أيضًا مباراة الأهلي المقبلة بدعوة من مدير الكرة بالنادي، وائل جمعة، وذلك لحسم أي تكهنات حول سبب وجوده في مصر وحضوره مباريات الدوري.

جاريدو البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري كارلوس جاريدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

خبراء يكشفون أبرز الحيل والعلامات للتحقق من الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد تسجل براءة اختراع ذكية لتحويل برونكو إلى غرفة نوم.. لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم لأسطول الشرطة

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد