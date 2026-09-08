أبرز الأسماء المرشحة لتدريب غزل المحلة.. جاريدو في الصورة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس ظهور الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، في مدرجات استاد القاهرة، لمتابعة مواجهة البنك الأهلي أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح أضا، عبر برنامج«الماتش»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أحد وكلاء المدربين طرح اسم جاريدو على إدارة غزل المحلة لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لأحمد خطاب، في ظل تراجع النتائج خلال بداية الموسم.

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني مدرب البنك الأهلي: خضنا لقاء غزل المحلة بتعليمات أيمن الرمادي هل يوجد مشكلة في وجودي؟.. جاريدو يكشف حقيقة اقترابه من تدريب غزل المحلة البنك الأهلي يضرب غزل المحلة بثلاثية ويواصل انتصاراته في الدوري

وقال أضا إن حضور المدرب الإسباني للمباراة جاء بهدف متابعة الفريق على أرض الواقع وتقييم مستوى اللاعبين، لافتًا إلى أن جاريدو يعتزم أيضًا حضور مباراة غزل المحلة المقبلة أمام الزمالك، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن إمكانية قبول المهمة.

وأكد أن جاريدو سيحدد موقفه بعد استكمال متابعته للفريق، مشيرًا إلى أن قائمة المرشحين لا تقتصر على المدرب الإسباني، وتضم أيضًا عبد الحميد بسيوني، وهيثم شعبان، إلى جانب مدرب مغربي.

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، حقيقة وجود الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في مباراة غزل المحلة الأخيرة، خاصة بعد تزامن حضوره مع قرار إقالة المدير الفني للفريق.

وقالت ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن جاريدو موجود حاليًا في مصر لقضاء إجازة، وكان يفكر في حضور إحدى مباريات الدوري المصري لمتابعة الكرة المصرية.

وأوضحت أن جاريدو كان يخطط في البداية لحضور مباراة المصري، لكنه تراجع عن الفكرة بعدما علم بإقامتها في السويس، نظرًا لبعد المسافة، ليقرر في النهاية حضور مباراة غزل المحلة على استاد القاهرة باعتبارها الأقرب إليه.

وأشارت إلى أن جاريدو حصل على دعوة لحضور المباراة من المقصورة، إلا أن المكان الذي جلس فيه كان أقرب إلى جماهير غزل المحلة، وهو ما دفع البعض للربط بين وجوده في اللقاء والنادي، خاصة مع قرار إقالة المدير الفني للفريق في اليوم نفسه.

وأكدت ريهام حمدي أن التفكير في إقالة المدير الفني لغزل المحلة كان قائمًا منذ فترة، مشيرة إلى وجود 3 مدربين مرشحين بالفعل لتولي المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة لم يكن مرتبطًا بقرار إقالة المدير الفني أو بتولي المسئولية، موضحة أن المدرب الإسباني سيحضر أيضًا مباراة الأهلي المقبلة بدعوة من مدير الكرة بالنادي، وائل جمعة، وذلك لحسم أي تكهنات حول سبب وجوده في مصر وحضوره مباريات الدوري.