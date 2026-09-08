فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب

كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، قبل مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد السيد أن إمام عاشور يخضع لفحص طبي أخير خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد مدى جاهزيته قبل حسم موقفه من دخول قائمة المباراة.

وكان عاشور قد غاب عن مباريات الأهلي الماضية بسبب عدم اكتمال جاهزيته، قبل أن يشارك في ودية تيم إف سي ضمن برنامج تجهيزه للعودة للمباريات الرسمية.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الحسين عموتة، موقف اللاعب النهائي بناءً على نتائج الفحص ومدى جاهزيته البدنية والفنية



