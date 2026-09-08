240 مليون جنيه.. مفاجأة عن إمام عاشور وأزمة الرواتب بالأهلي

أكد إسلام محمد، الناقد الرياضي، أن الدوري يبدأ اليوم الجولة الرابعة، مشيرًا إلى أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت اختلافًا بين الأداء والنتائج بالنسبة إلى بعض اللاعبين.

وأوضح الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الجميع توقع أن يكون النادي الأهلي خلال هذا الموسم الأقوى والأفضل، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق النتائج في جميع مبارياته، لكن الجماهير لا تستمتع بالأداء، وأن المدير الفني لم يصنع جديدًا مع الفريق.

وأضاف أن الموسم الحالي، في بدايته، أسوأ من الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لم يرى أي جملة أو فكرة في الملعب من جانب عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي.

وتابع أن المشكلات حتى الآن مستمرة داخل غرفة الملابس، بسبب فارق الرواتب، موضحًا أنه رغم رحيل بعض اللاعبين عن النادي الأهلي، فإن هناك نجومًا في الفريق ما زالوا يتقاضون رواتب كبيرة، وفقًا لعقودهم.

وأشار إلى أن موقف محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، ما زال معلقًا بعض الشيء بشأن التجديد، موضحًا أن اللاعب يرى أن هناك لاعبين يحصلون على رواتب أكبر منه بكثير، وأنه يستحق الحصول على أكثر من 50 مليون جنيه.

إمام عاشور

وأضاف أن محمد هاني يقارن وضعه بلاعبين مثل إمام عاشور، الذي يحصل على 25 مليون جنيه، لكن مع إضافة الرعاية والإعلانات يصل إجمالي ما يحصل عليه إمام عاشور في النهاية إلى 240 مليون جنيه.

وتابع أن محمد هاني مستمر مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود مشكلات بشأن المدافع ياسر إبراهيم، بعد تلقيه عروضًا من الدوري السعودي، بينما يتمسك الأهلي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.