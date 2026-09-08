قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس الأيام القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي عددًا من النواب لمناقشة ملفات الوزارة واستعراض طلباتهم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً مع عدد من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وداليا مختار  مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة، واستعراض طلبات ومقترحات النواب بشأن الخدمات والبرامج الاجتماعية المقدمة للمواطنين في دوائرهم.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب بحث عدد من المطالب والاحتياجات التي طرحها النواب، في ضوء ما يرصدونه من تحديات واحتياجات على أرض الواقع.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مداخلات النواب ومقترحاتهم بشأن عدد من الملفات، حيث جرى بحث سبل التعامل معها والتنسيق بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة للاحتياجات الفعلية بالمحافظات والدوائر المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في نقل احتياجات المواطنين والتعرف على التحديات التي تواجههم، مشددة على حرص الوزارة على دراسة مختلف الطلبات والمقترحات والعمل على التعامل معها وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة.

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

مايا مرسي أعضاء مجلسي النواب مجلسي النواب والشيوخ داليا مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

القاتل يرفع ايده

معتز التوني يبدأ تصوير" القاتل يرفع إيده"

محمود طلعت

«كلام في السيما» يناقش تجربة الموسيقار محمود طلعت في الموسيقى الدرامية

أحلام

بعد خضوعها لعملية شد الوجه.. أحلام تثير الجدل على السوشيال ميديا

بالصور

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد