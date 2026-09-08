وزيرة التضامن تلتقي عددًا من النواب لمناقشة ملفات الوزارة واستعراض طلباتهم

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وداليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة، واستعراض طلبات ومقترحات النواب بشأن الخدمات والبرامج الاجتماعية المقدمة للمواطنين في دوائرهم.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب بحث عدد من المطالب والاحتياجات التي طرحها النواب، في ضوء ما يرصدونه من تحديات واحتياجات على أرض الواقع.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مداخلات النواب ومقترحاتهم بشأن عدد من الملفات، حيث جرى بحث سبل التعامل معها والتنسيق بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة للاحتياجات الفعلية بالمحافظات والدوائر المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في نقل احتياجات المواطنين والتعرف على التحديات التي تواجههم، مشددة على حرص الوزارة على دراسة مختلف الطلبات والمقترحات والعمل على التعامل معها وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة.

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.