الحوثيون: هجمات صاروخية تستهدف مواقع حيوية وعسكرية جنوب السعودية

أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في جنوب السعودية، وسط تصعيد ميداني غير مسبوق منذ سنوات على جبهات اليمن.

وقال الحوثيون عبر منصة "تلجرام"، إن ضرباتها طالت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية، إضافة إلى منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في أبها وجازان.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية أعيان مدنية واقتصادية في (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) نتج عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار المليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وتجدد المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه المليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.

وأكد المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وحذرت المملكة من مغبة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك المليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).