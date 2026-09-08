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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات المتكررة على السعودية تكشف "النوايا الخبيثة" لجماعة الحوثي

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي
هاجر رزق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدنيين ومنشآت وأعياناً مدنية في جنوب السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وقال البديوي إن استهداف المدنيين ومقدرات المملكة والمنشآت المدنية، وما نتج عنه من إصابات، يمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن الاعتداءات المتكررة تكشف ما وصفها بـ"النوايا الخبيثة" لجماعة الحوثي، وتبرهن على رفضها للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وشدد على أن استهداف المنشآت المدنية ومقدرات الدول "عمل إرهابي مدان لا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ذريعة"، معتبراً أن استمرار هذه الهجمات يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وعدم السماح باستمرار الممارسات التي تهدد أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

وجدد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها الوطنية، ودعمها للإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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