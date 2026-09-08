قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس الأيام القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
أسماء عبد الحفيظ

يقبل كثير من المواطنين على شراء الذهب باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال، خاصة مع استمرار اهتمام المصريين بمتابعة أسعار الذهب وتحركات السوق، إلا أن شراء المشغولات الذهبية أو السبائك دون معرفة التفاصيل الأساسية قد يحول عملية الشراء إلى خسارة عند إعادة البيع.

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك 

وقال حسن، خبير في بيع وشراء الذهب، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن أكبر خطأ يقع فيه بعض المشترين هو التركيز فقط على سعر جرام الذهب وقت الشراء، دون الانتباه إلى المصنعية والدمغة والفاتورة وشروط إعادة البيع.

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك  

وأوضح أن الذهب ليس مجرد سعر للجرام، وإنما هناك عدة عناصر تدخل في السعر النهائي الذي يدفعه المواطن، ولذلك يجب المقارنة جيدًا قبل إتمام عملية الشراء.

1- شراء الذهب دون معرفة قيمة المصنعية

تأتي المصنعية على رأس الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل شراء الذهب، إذ تختلف من قطعة إلى أخرى وفقًا للعيار والتصميم وطريقة التصنيع واسم الشركة أو المنتج.

وقال حسن إن بعض المشترين يسألون عن سعر الجرام فقط، ثم يكتشفون عند الحساب أن السعر النهائي للقطعة أعلى بكثير بسبب المصنعية، لذلك يجب معرفة سعر الجرام والمصنعية والدمغة وأي تكاليف إضافية قبل الدفع.

وتشير بيانات رسمية إلى أن المصنعية لا يتم تحديدها بالطريقة نفسها لكل المشغولات، كما نفت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا ما تردد عن زيادة مفاجئة في المصنعية، موضحة أن التعاملات تتم وفق آلية قائمة منذ سنوات.

2- عدم الحصول على فاتورة واضحة

الخطأ الثاني هو شراء الذهب دون الحصول على فاتورة موثقة تتضمن بيانات المشغول أو السبيكة.

وأكد حسن أن الفاتورة من أهم المستندات التي يجب الاحتفاظ بها، لأنها تساعد المشتري في إثبات تفاصيل عملية الشراء عند الحاجة إلى إعادة البيع.

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك  

وكانت الجهات الرسمية قد شددت على أهمية الحصول على فاتورة موثقة عند شراء الذهب، إلى جانب التأكد من وجود الدمغة الرسمية.

3- تجاهل الدمغة والعيار

من الأخطاء التي قد تكلف المشتري أموالًا أيضًا عدم التأكد من عيار الذهب والدمغة الرسمية.

وأوضح حسن أن المشتري يجب ألا يعتمد على الشكل أو كلام البائع فقط، بل يتأكد من بيانات القطعة وعيارها، خصوصًا عند شراء مشغولات مرتفعة القيمة أو سبائك.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الدمغة الرسمية تعد عنصرًا أساسيًا للتحقق من مطابقة الذهب للعيار، كما تواصل مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملاتها الرقابية على سوق المعادن الثمينة.

4- شراء مشغولات مرتفعة المصنعية بغرض الاستثمار

إذا كان الهدف الأساسي هو الادخار والاستثمار، فيجب التفكير جيدًا قبل شراء قطعة ذات تصميم مرتفع التكلفة.

وأشار حسن إلى أن المشتري الذي يدخل الذهب بهدف الاستثمار يجب أن يضع في حساباته تكلفة الشراء وإمكانية إعادة البيع، لأن المصنعية التي يدفعها عند شراء المشغول لا تعني بالضرورة أنه سيسترد قيمتها كاملة عند البيع.

وتوضح تقارير متخصصة في سوق الذهب أن إعادة بيع المشغولات يتم احتسابها بصورة أساسية وفق وزن الذهب وعياره وسعر الشراء السائد، وليس بالضرورة وفق إجمالي السعر الذي دفعه المستهلك عند الشراء.

5- عدم السؤال عن شروط إعادة البيع

قبل شراء الذهب، لا تنتظر حتى تحتاج إلى بيعه حتى تعرف طريقة احتساب السعر.

ونصح حسن بسؤال التاجر منذ البداية عن سياسة إعادة البيع، والخصومات المحتملة، وقيمة المصنعية، وشروط استرداد السبائك إذا كان الشراء بغرض الاستثمار.

وأضاف أن المقارنة بين أكثر من محل قبل الشراء قد تساعد المستهلك على الوصول إلى سعر أفضل، خاصة أن الفروق في المصنعية وشروط إعادة البيع يمكن أن تؤثر على التكلفة النهائية.

الذهب شراء الذهب قبل شراء الذهب فلوسك 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك شراء المشغولات الذهبية أو السبائك قبل شراء الذهب 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

جولة تفقدية للمحافظ في شوارع المنوفية ومتابعة لخطط الدولة

جثة صورة أرشيفية

النيابة تصرح بدفن ضحية حادث سير بصحراوي المنيا

وكيل وزارة الصحة

جولة صباحية مفاجئة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لعدد من المنشآت الطبية

بالصور

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد