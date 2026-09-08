كشف السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، تفاصيل انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب لدعم المواهب الجديدة.

وتابع الباسوسي خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن النسخة الحالية فيها أشياء جديدة والمهرجان يتطور كل سنة بشهادة الجميع.

وأكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن هذه النسخة الأولى التي تقام في قصر الثقافة بعد تطويره، وهناك العديد من الفعاليات التي تشهدها النسخة الحالية.

وأوضح أنه يتم الحفاظ على الأساسيات الموجودة في كل مهرجان واختيار أفلام متطورة، والضيوف المتطورين، وعمل مسابقة غير موجودة في أي مهرجان بالعالم من خلال أفلام الطلبة وعرضها.