شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور

توقف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته في شوارع قطور للحديث مع عدد من عمال النظافة، ودار بينهم حديث ودي عن أحوالهم وأسرهم وأبنائهم، وحرص المحافظ على الاستماع إليهم والاطمئنان على ظروفهم اليومية، وسط أجواء من الألفة والود عكست تقديره لهم ولما يبذلونه من جهد. مؤكدًا أن ما يقومون به من عمل يومي، يبدأ مع ساعات الصباح الأولى ويستمر طوال اليوم، له أثر مباشر في حياة المواطنين، وأن كل شارع نظيف يقف وراءه جهد يستحق أن يُرى ويُقدَّر.

توجيهات محافظ الغربية

وفي لفتة إنسانية، حرص محافظ الغربية على تكريم العمال ومنحهم كوبونات لشراء مواد غذائية، تقديرًا لعطائهم وجهدهم، وسط فرحة واضحة بينهم. وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بعدد من الشوارع، وتحدث مع فرق العمل على الأرض، موجّهًا باستمرار الجهد وسرعة التعامل مع أي مظهر يؤثر على نظافة الشوارع، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطن يبدأ أيضًا من الاهتمام بمن يعملون كل يوم من أجل خدمته.