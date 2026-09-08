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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة.. أنغام تقف على مسرح العاصمة الإدارية وتحيي حفلا فى عيد الحب

المطربة أنغام
المطربة أنغام
أحمد إبراهيم

تحيي الفنانة أنغام ، حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة عيد الحب فى 4 نوفمبر المقبل، وذلك على خشبة المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم 4 نوفمبر 2026.

وتعد أنغام بهذا الحفل أول فنانة عربية ومصرية تقف على خشبة المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية. 

ألبوم أنغام 

وقد طرحت الفنانة أنغام، ميني ألبوم جديد لها يتضمن 5 أغاني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

تعاونت أنغام، في ألبومها الجديد مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من شعراء وملحنين وموزعين، منهم: (تامر حسين، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وطارق مدكور). 

ويتضمن ميني ألبوم أنغام الجديد، 5 أغاني، هي على النحو التالي: 

أغنية «دي روحي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي. 

أغنية «محاصراني» توقيع عزيز الشافعي من حيث الكلمات والألحان، مع توزيع شريف مكاوي.

أغنية «بُعدك وجع» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، برؤية موسيقية لأنغام. 

أغنية «مسافرة بعيد» من كلمات محمود عصام حمزة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

المطربة أنغام أنغام أعمال أنغام أغاني أنغام حفل أنغام عيد الحب

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