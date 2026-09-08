بسبب خلافات عائلية.. القبض على سيدة وشقيقها تعديا على أخرى بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى السيدات وشقيقها لقيامهما بالتعدى على شقيقته بالضرب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض بالإسكندرية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من شقيقة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض لخلافات عائلية بينهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما الظاهران بالصور (ربة منزل وشقيقها "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









