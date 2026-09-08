فرص عمل وهمية.. الأمن يداهم 3 شركات سفريات نصبت على مواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام 3 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنين بنطاق محافظة الجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم “صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين –كروت دعاية وإعلانات خاصة بالشركات – دفتر إستلام نقدية – 3 هواتف محمولة – 2 جهاز لاب توب (بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)”.

بمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





