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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقعات بإعلان كندا وفرنسا وبريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت تقارير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا وفرنسا وكندا تستعد لاتخاذ خطوات جديدة تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد غربي للضغوط على إسرائيل على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني.

ومن المتوقع أن تعلن لندن الثلاثاء إجراءات تقضي بمنع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة قالت مصادر بريطانية إنها تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية بسبب سياستها الاستيطانية وتهديدها المتزايد لإمكان إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب "هآرتس"، تستعد فرنسا وكندا بدورهما للإعلان عن إجراءات مماثلة اليوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى تشكل جبهة غربية تضم ثلاث دول كبرى تتخذ إجراءات تجارية مباشرة ضد منتجات المستوطنات.

وتأتي هذه التحركات في وقت تصاعد فيه القلق الغربي من خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات، خصوصا مشروع البناء في منطقة "إي1" الواقعة شرق القدس.

المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة استيراد السلع الحكومة الإسرائيلية

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