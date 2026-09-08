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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاج دبلوماسي.. آيسلندا تستدعي السفير الأمريكي بسبب خريطة نشرها ترامب

خريطة ترامب
خريطة ترامب
محمد على

أعلنت وزارة الخارجية الآيسلندية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الأمريكي بعدما نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب خريطة بدت وكأنها تُظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “وزيرة الخارجية ثورجيردور كاترين جونارسدوتير، استدعت السفير الأمريكي أمس لإبلاغه رسالة واضحة مفادها أن الصورة غير لائقة على الإطلاق”.

وكان ترامب نشر الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خريطة ظهرت فيها كندا وجرينلاند والمكسيك وآيسلندا بألوان العلم الأمريكي.

وأثارت تصريحات ترامب في السنوات الأخيرة، التي طالبت فيها الولايات المتحدة بضم جرينلاند الإقليم الدنماركي شبه المستقل، توترات بين واشنطن وكوبنهاجن، العضوين المؤسسين لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعلى نطاق أوسع في أوروبا.

وصوتت آيسلندا الشهر الماضي ضد إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في استفتاء كانت مطامع ترامب في جرينلاند حاضرة به.

واستشهد بعض مؤيدي بدء المفاوضات بمخاوفهم بشأن مصداقية الولايات المتحدة كسبب للنظر في توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما قال محللون إن المخاوف الاقتصادية الداخلية هي التي حسمت النتيجة في نهاية المطاف.

وجاء منشور ترامب بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية عن استثمار بقيمة 200 مليون يورو في جرينلاند، خلال زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن لوكالة الأنباء الدنماركية، إن رسالة حكومة وشعب جرينلاند ثابتة.

آيسلندا السفير الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الخارجية الآيسلندية ترامب

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