تل أبيب تنهب الثروات.. وزير الطاقة الإسرائيلي: لا سيادة للفلسطينيين على الغاز

قال وزير الطاقة الاسرائيلي إيلي كوهين: "طواقمنا ستنفذ عمليات تنقيب عن الغاز، والسلطة الفلسطينية لا حقوق لها، في هذه الأراضي".

وأضاف كوهين: "إسرائيل وحدها تتمتع بالحقوق السيادية في جميع أنحاء أراضي "إسرائيل"، والفلسطينيون لا سيادة لهم".

من جهة أخرى، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، زاعما أنه يقوم بعمل من أعمال السيادة، بتفتيش أحد المنازل وتكدير أصحابه.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه عدد من المنازل خلال توغلها في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الاحتلال تكرر عدوانها بإلقاء القنابل الدخانية وقذائف مدفعية خلال توغلاتها في قرى وبلدات الجنوب السوري، حيث قصفت أمس الأول، الأحد، الأراضي الزراعية غربي قرية المشاعلة في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام.