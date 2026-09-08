إعلام إيراني: مصرع 11 شخصا في انفجار صهريج بنزين

نشرت وسائل إعلامية إيرانية مقطع فيديو لانفجار صهريج يحمل 20 ألف لتر من البنزين عند مدخل مدينة سنندج غربي البلاد، وقع مساء السبت، وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين.



ووقع الانفجار حوالي الساعة 17:30 على محور سنندج-همدان، عندما اصطدم الصهريج بحافلة صغيرة بسبب عطل فني في المكابح، ما أدى إلى انفجار فوري واشتعال النيران في عدة سيارات كانت تمر في المكان، وتحول الطريق إلى واحدة من أكثر المناطق خطورة على الطرق الإيرانية.

وأعلن حاكم سنندج، غريب سجادي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العطل الفني في مكابح الصهريج هو السبب الرئيسي للحادث.

وقال رئيس الإسعاف والطوارئ في كردستان، بابك هدائي، إن ستة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين أعلنت السلطات المحلية أن الحادث أودى بحياة 11 شخصا، بينهم سائقا الصهريج والحافلة الصغيرة.