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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي الاعتداءات الإجرامية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من مدن المملكة العربية السعودية وبعض المنشآت النفطية، والتي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا أن أمن المملكة خط أحمر وأن المساس بأمنها يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن القومي العربي ككل.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مقدراتها.

كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الاعتداءات السافرة والتي تدفع لمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، واتخاذ موقف حازم إزاء أي انتهاكات تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها.

https://youtu.be/zMirqSE76fM

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي اليماحي محمد بن أحمد اليماحي ميليشيا الحوثي السعودية المملكة العربية السعودية ميليشيا الحوثي الإرهابية

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