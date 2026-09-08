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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطماطم تتراجع وورق العنب يواصل الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق
قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق، تحركات متنوعة بين الانخفاض والارتفاع خلال التعاملات الأخيرة، وسط استقرار في أسعار الأصناف الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وحافظت معظم أصناف الخضار الرئيسية على مستوياتها السعرية وسط متابعة المستهلكين لحركة الأسواق.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء اليوم 36.51 جنيه بعد انخفاض قدره 3.02 جنيه.

وصل سعر كيلو البامية اليوم إلى 57.02 جنيه بعد انخفاض قدره 1.42 جنيه.

بلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض اليوم 17.29 جنيه بعد انخفاض قدره 0.28 جنيه.

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم 26.98 جنيه بعد انخفاض قدره 0.21 جنيه.

وصل سعر كيلو البطاطس اليوم إلى 21.70 جنيه بعد انخفاض قدره 0.58 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

بلغ سعر كيلو الكوسة اليوم 30.01 جنيه بعد انخفاض قدره 0.31 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي اليوم 24.46 جنيه بعد انخفاض قدره 0.30 جنيه.

وصل سعر كيلو الجزر الأصفر بعرش اليوم إلى 17.04 جنيه بعد انخفاض قدره 0.20 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

بلغ سعر كيلو ورق العنب البناتي اليوم 95.33 جنيه بارتفاع قدره 8.23 جنيه.

سجلت واحدة الكرنب اليوم 37.32 جنيه بارتفاع قدره 2.46 جنيه.

وصل سعر كيلو الليمون البلدي اليوم إلى 43.51 جنيه بارتفاع قدره 1.70 جنيه.

بلغ سعر واحدة القرنبيط اليوم 27.02 جنيه بارتفاع قدره 1.06 جنيه.

سجل سعر كيلو السبانخ اليوم 21.70 جنيه بارتفاع قدره 0.87 جنيه.

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم إلى 15.21 جنيه بارتفاع قدره 0.53 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم 25.24 جنيه بارتفاع قدره 0.56 جنيه.

سجل سعر كيلو الخيار الصوب اليوم 21.83 جنيه بارتفاع قدره 0.68 جنيه.

وصل سعر كيلو البصل اليوم إلى 15.27 جنيه بارتفاع قدره 0.33 جنيه.

بلغ سعر كيلو البنجر اليوم 22.60 جنيه بارتفاع قدره 0.79 جنيه.

سجل سعر كيلو الملوخية اليوم 17.72 جنيه بارتفاع قدره 0.21 جنيه.

الخضروات

وصل سعر كيلو البطاطا اليوم إلى 15.79 جنيه بارتفاع قدره 0.10 جنيه.

بلغ سعر كيلو الجزر الأصفر اليوم 23.94 جنيه بارتفاع قدره 0.11 جنيه.

سجل سعر كيلو اللفت اليوم 8.90 جنيه بارتفاع قدره 0.08 جنيه.

وصل سعر واحدة البنجر اليوم إلى 4.75 جنيه بارتفاع قدره 0.06 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو البصل اليوم سعر كيلو البطاطس اليوم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق

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